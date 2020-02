Sint Piter is wer yn Grou

Sint Piter, de “broer fan Sinteklaas”, is sneontemiddei oankommen yn Grou, it iennichste Fryske doarp dêr’t er kadootsjes ompartet. Mei syn swarte feint waard er op ‘e kaai yn ‘e buorren troch hûnderten bern mei harren heiten en memmen ûntfongen.

Yn in reportaazje fan it pleatslike Sint Piterkomitee fertelt Bouke Hooghiemster oer it ûntstean fan it feest. Hy tinkt dat Sint Piter begûn is as in maitydsfeest. Yn de jierren fyftich kaam Sint Piter noch net oan, mar wie er ynienen yn Grou. Hy hie doe ek noch net in feint en de kadootsjes wiene der allinnich foar de lytse bern. Letter hat it Sint Piterfeest mear it karakter fan it hjoeddeiske Sinteklaasfeest oernommen. Sûnt 1959 heart der in toanielstik by de fiering, it “mearke”.

Sjoch hjirre foar de reportaazje.