Rjochtsaak tsjin Waadhoeke 24 maart 2020 yn Ljouwert

Ynstjoerd

Koartlyn haw ik berop oantekene by de bestjoersrjochter tsjin in beslissing fan de gemeente Waadhoeke om net oer te gean ta harmonisaasje fan plaknammen. It giet derom dat krekt as yn de gemeenten Menameradiel en Littenseradiel, dêr’t Waadhoeke mei út ûntstien is, ek yn de plakken fan de eardere fúzjegemeente Frjentsjerteradiel de Fryske nammen offisjeel fêstlein wurde yn de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen), sadat alle ynwenners tenei yn de kommunikaasje mei de oerheid (bygelyks de belestingtsjinst) de Fryske nammen brûke meie, dus ek binnen de Nederlânske kontekst. As ôflate dêrfan wurdt it ek mooglik om de plaknammebuorden te ferfryskjen.

Sakrekt haw ik tynge krige fan de ôfdieling bestjoersrjocht fan de rjochtbank Noard-Nederlân dat dizze saak behannele wurde sil op tiisdei 24 maart, moarns om 9.30 oere yn de rjochtbank fan Ljouwert, Saailân 102. De útkomst is net allinnich wichtich foar de bewenners fan Waadhoeke, mar kin konsekwinsjes hawwe foar soartgelikense saken yn hiel Fryslân. Dêrom rop ik eltsenien op nei dizze rjochtsaak te kommen!

Jehannes Elzinga

Frjentsjer