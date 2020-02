Reade panda’s yn twa soarten

Der blike twa soarten fan reade panda’s te bestean. De fariant dy’t yn Sina foarkomt ferskilt sa fan de eksimplaren yn de Himalayaregio dat der sprake is fan in oare soart. Dat ûntdutsen wittenskippers troch it útfieren fan dna-ûndersyk op 64 bisten.

Biologen wisten al dat der twa ûndersoarten wiene, mar genetysk materiaal bewiist no dat it om twa aparte bistesoarten giet. De Sineeske bisten hawwe minder wyt yn it gesicht, in oare harsenpanne en mear prononsearre sturtringen as dy yn fan de Himalya.

De reade panda is bedrige en de ûntdekking kin bydrage oan in better fokprogramma. Troch de soarten net mear mei-inoar te krusen, sille genetyske oanpassings oan de spesifike omjouwing minder ferlern gean.

Der libje noch likernôch tsientûzen eksimplaren yn it wyld. No’t it om twa soarten blykt te gean, binne dy noch mear bedrige as foarhinne tocht waard. De Sineeske fariant komt faker foar as dy út de Himalaya. De reade panda is in unike bistesoart, dy’t gjin nauwe besibbens mei oare sûchbisten hat. Nettsjinsteande de namme binne se ek gjin famylje fan de swart-wite bear.