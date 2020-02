Nyk de Vries skriuwt Grut Frysk Diktee 2020

Nei it geweldige sukses fan it Grut Frysk Diktee fan 2018, op it Aldehoustertsjerkhôf, mei mear as 600 dielnimmers, wurdt der dit jier op tiisdeitejûn 21 april wer in ‘gewoan’ Grut Frysk Diktee hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. It diktee wurdt diskear skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries.

Twa jier lang is hy de poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Earder skreau er ûnder oare de gedichtebondels Motorman en De dingen gebeuren omdat ze rijmen. Yn 2015 kaam syn tredde roman Renger út.