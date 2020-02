No te sjen yn Museum Belvédère

De hjoeddeiske haadútstalling yn Museum Belvédère is de earste museale presintaasje yn Nederlân fan de Frânske keunstner Martin Jarrie (1953). Syn wurk beweecht him op it grinsflak fan skilder- en yllustraasjekeunst.

De rom opsette eksposysje Manger avec les yeux (‘mei de eagen ite’) krige resint in loovjende resinsje yn NRC Handelsblad. De measte útstalde wurken waarden makke as yllustraasjes foar (berne)boeken en tydskriften, mar ek Jarrie’s frije wurk is rom fertsjintwurdige.

Noch te sjen o/m 5 april.

Jeroen Allart

Ynterieurs en lânskippen fan Jeroen Allart (1970) út Rotterdam. Syn wurk hat in ferfriskjende lichtfuottigens en wurdt skaaimerke troch helderheid en ienfâld. It gehiel is goudskjin skildere.

Noch te sjen o/m 23 febrewaris.

Marianne Schipaanboord

It libben fan Marianne Schipaanboord (1965) ferrint yn stilte. Hja is spastysk, kin net hearre en ek net prate. Har artistike talint biedt de mooglikheid om mei de bûtenwrâld te kommunisearjen, yn oangripende tekeningen. Op direkte wize lit se sjen wat har dwaande hâldt.

Noch te sjen o/m 23 febrewaris.

Joost Swarte

De mearsidige Joost Swarte (1947) fiert syn fyftichjierrich jubileum as yllustrator, ûntwerper en arsjitekt. Yn twa kabinetten binne tsientallen affysjes te sjen dy’t Swarte yn ’e rin fan de jierren ûntwurpen hat, mar ek findels út de rige Negen Kunsten te Wapen en swart-wyttekeningen.

Noch te sjen o/m 1 maart.

Richard van den Dool

Presintaasje fan skilderijen troch Richard van den Dool (1949). Aldere wurken dy’t har kwalifisearje litte as koele lânskippen, wurde ôfwiksele mei resint wurk dat lyrysk en kleurryk is. Hy wennet en wurket yn Dordrecht.

Noch te sjen o/m 1 maart.

André de Jong

De ritmyske linen, ferbinings en struktueren yn de tekeningen, papierwurken en ynstallaasjes fan de Fryske keunster André de Jong (1945) ferwize nei wat him yn ’e natuer ôfspilet oan ûntstean, skeppen en fergean. It wandobjekt fan stof en tou hat in tydlik karakter.

Noch te sjen o/m 1 maart.