Nije searje ‘Back on track’

Yn de nije seisdielige searje Back on track wurde jonge minsken dy’t kampe mei werkenbere tsjinslaggen of psychyske problemen, op reis stjoerd.

Hja gean in ekstreme útdaging oan om wat tewei te bringen, om patroanen te trochbrekken en grinzen te ferlizzen om sa in nije start te meitsjen en har libben te ferbetterjen. Mei de help fan spesjalisearre treners gean se de útdaging oan.

Oflevering 1: Hjalmar (10 febrewaris)

Flogger Hjalmar wit net mear hoe’t er út syn oerspandheid komme moat. Trener Daan Nieuwenhuis en snowboardkampioen Bibian Mentel wolle him helpe om syn balâns werom te finen.

Oflevering 2: Rosan (17 febrewaris)



Troch in ûngelok by it hynsteriden is Rosan in oar minske wurden. Klimekspert Jasper Rijken en hurdfytskampioen Leontien van Moorsel wolle har leare om te gean mei de nije Rosan.

Utstjoerings: moandeis fan 10 febrewaris o/m 16 maart, 21.10, NPO 3.