Nije gearwurking: Fryske Finylklup

Mei de Friese Vinyl Club (FVC) is in nij inisjatyf berne ta fersterking fan it artistike klimaat yn Fryslân.

De FVC set talintfolle Fryske artysten op plaat en jout se sa in flinke stipe yn ’e rêch troch se te helpen by de realisaasje, it útbringen en de promoasje fan in 12’’ finylplaat mei ekslusive nûmers. De earste útjefte komt fan synthrockers Hilbrandt. Op sneon 14 maart presintearje sy harren plaat mei eksklusive nûmers yn Neushoorn. Besikers gean mei de lp ûnder de earm nei hûs ta!

De Fryske Finylklup is it inisjatyf fan Popfabryk, Snoet & Smoel, Deepgrooves, Fryslân Pop en Neushoorn. Kaartsjes en ynformaasje binne hjir te finen.