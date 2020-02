‘Nieuw zeer’ – komyske telefyzjesearje oer de hjitte hangizers fan no

It nije NTR-programma Nieuw Zeer fan Niek Barendsen is in skerpe, aktuele searje sketskes oer hjoeddeisk ûnbegryp en ûnfermogen: fan sabeare nijs oant soarch, fan klimaat oant #metoo, fan yntegraasje oant Pyt. De komyske searje giet oer de hjitte hangizers fan no dêr’t in protte oer praat en raasd wurdt, mar te min om lake wurdt.

Mei Ilse Warringa, Tjitske Reidinga, Pierre Bokma, Ellen Pieters, Frank Lammers, Elise Schaap, Anniek Pheifer, Nazmiye Oral, Roos van Erkel, Michiel Nooter, Oussama Ahammoud, Hein van der Heijden, Rick-Paul van Mulligen, Daniel Kolf, Bracha van Doesburgh, Beppie Melissen, Daniel Cornelissen, Sarah Bannier, Hans Leendertse, Joost Prinsen, Wieteke van Dort, Stefan Stasse, Ali Cifteci, Loek Peters, Jacqueline Blom, Niek Barendsen en in protte oaren.

Idee, skript en rezjy: Niek Barendsen, ûnder oare bekend fan de Welkom in…-searjes en in protte dramasênes fan Het Klokhuis dy’t er makke foar de NTR.

Oflevering 1

Yn ôflevering 1 sjocht men Frank Lammers as libbensgefaarlike TBS’er, Elise Schaap as floggende BN’er Hymke, Ellen Pieters as folmûnige pasjint, Pierre Bokma as in ferstoarne op syn eigen kremaasje, Nazmiye Oral as assertive skjinmakster en Ilse Warringa as ferbiten wrâldferbetterer.

Utstjoering: fan 1 maart ôf sneins op NPO 3. Oflevering 1 en 6 om 21.50 oere, ôflevering 2 o/m 5 om 22.00 oere.