New Cool Collective yn Neushoorn

New Cool Collective komt sneon 29 febrewaris (20.00 oere) werom nei Neushoorn foar in funky en enerzjyk optreden. De achtkoppige, altyd goedklaaide band toert de hiele wrâld oer mei syn unike miks fan jazz, dance en latin.

Yn 2018 fierden de leden fan New Cool Collective de fiifentweintichste jierdei fan de band. En hoe! Hja brochten it album XXV út, mei dêrop de bêste nûmers fan de band. Dêrneist ûntfongen se harren twadde Edison-award en joegen se in spektakulêr optreden yn de Melkweg mei gastoptredens fan ûnder oare The Kik en Matt Bianco. Troch in unike miks fan jazz, dance en latin swingt it de hiele jûn troch. Hja reizgje de wrâld oer en stiene al op festivals as Roskilde, Sziget, Lowlands en Fuji Rock. Dat feest waard ôfrûne hjerst fuortset mei it útbringen fan harren nije EP Dansé Dansé, fol jierren tachtich drumlûden. synths, fluit, backbeat en mear. By de wiidweidige kluptoer belove se it tempo wer flink op te fieren.

Sjoch op neushoorn.nl foar mear ynformaasje.