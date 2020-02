Nederlânsk telefyzjeformat ferkocht oan Netflix USA

It format fan de telefyzjesearje Het Instituut, betocht troch kabaretiers Joep van Deudekom en Rob Urgert, is ferkocht oan Netflix en sil fan ’t maitiid útkomme ûnder de namme 100 Humans.

Het Instituut is in populêr-wittenskiplik programma dêr’t hûndert minsken in wike lang yn meidiene oan ferskate grappige sosjaal-psychologyske eksperiminten. It programma waard mei de betinkers produsearre troch BlazHoffski, útstjoerd as ko-produksje fan de NTR en BNNVARA, en belibbe yn Nederlân twa seizoenen.

It is de earste kear dat in searje op basis fan in Nederlânsk format yn de Feriene Steaten produsearre wurdt en troch Netflix wrâldwiid útstjoerd wurdt. Joep van Deudekom en Rob Urgert binne op it stuit sneins te sjen yn it ferfolch fan Het Instituut, de searje Wie denk je wel dat je bent? (NTR). Dêryn wurde twa groepen minsken dy’t yn de maatskippij foarinoar oer stean, troch middel fan eksperiminten op in humoristyske wize mei-inoar ferlike.