Matthijs van Nieuwkerk hâldt op mei ‘De Wereld Draait Door’

Matthijs van Nieuwkerk (59) hâldt op as presintator fan De Wereld Draait Door. Hy makket noch wol it seizoen ôf, de lêste ôflevering is op 27 maart. DWDD komt takom seizoen net mear werom op ’e telefyzje, berjochtsje ferskate media. De NPO kin dat net fuortdaliks befêstigje.

Van Nieuwkerk bliuwt wol by de NPO aktyf. Hy sil neffens it AD fan takom jier ôf in nij programma op sneontejûns meitsje. De Wereld Draait Door begûn yn 2005 en waard ien fan de meast besjoene programma’s op de Nederlânske telefyzje. It wurdt op trochdewykse dagen streektrjocht útstjoerd út Amsterdam wei.

Van Nieuwkerk wie der fan it begjin ôf oan by. DWDD hat feskate prizen wûn, ûnder oare de Sulveren Nipkowskiif yn 2011 en de Gouden Televizier-Ring yn 2007.