LTO Noard mei leden yn petear oer de takomst

LTO Noard sil de kommende moanne mei syn leden yn petear oer de takomst. De petearen binne ornearre om de leden by te praten oer de lêste politike ûntwikkelingen en om harren de gelegenheid te jaan om mei te praten oer it belied. De gearkomsten wurde holden yn alle njoggen provinsjes dêr’t LTO Noard aktyf is.

It boerelibben stiet de lêste moannen flink ûnder druk. Unwissigens oer it stikstofbelied, problemen yn it feangreidegebiet en it brûken fan gewaaksbeskermingsmiddels soargje foar in protte fragen. Op ynteraktive jûnen wurde leden bypraat en komme se sels ek oan it wurd. De earste jûn fan de provinsjetoer set útein op 11 maart yn Markelo. Op 1 april wurdt de toer ôfsletten yn Ljouwert. De jûnen begjinne om 19.30 oere.

Data en lokaasjes