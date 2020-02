Ljouwerter militêr oppakt nei libbensgefaarlik en ûnearfol hâlden en dragen

De plysje yn Ljouwert hat in 39-jierrige man oanhâlden, dy’t him libbensgefaarlik hâlde en droech. It die bliken dat de man in militêr wie.

Hy ried sneontemoarn mei syn auto oer it fytspaad oan de Julianaleane yn de haadstêd. De plysje sette him nei en hâlde him oan op ‘e Skrâns. Ut in bloedtest die bliken dat er trije ferskillende soarten harddrugs brûkt hie.

De militêr hat in rydferbod fan ien dei krige en is oerdroegen woarn oan de maresjaussee.