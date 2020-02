Ljouwert moat wer ekstreem gefaarlike boeven ûnderbringe

De Ljouwerter finzenis De marwei kriget in ôfdieling foar ekstreem gefaarlike boeven. Dat skriuwt De Telegraaf. It giet om swiere kriminelen dy’t neffens ferwachting besykje sille om út te brekken. De kriminelen wurde folle swierder bewekke as oaren. Der wurde ynearsten tolve fan sokke boeven yn ‘e Fryske haadstêd ûnderbrocht. Mooglik komme der yn Nieuwegein en Krimpen aan den IJssel ek sokke ôfdielings foar superboeven.

Unomstriden is de ôfdieling net. Yn de jierren njoggentich hie Ljouwert ek sa’n ôfdieling, mar it personiel wie der net op taret en der folgen slimme ynsidinten en ek ûntsnappings. Neffens minister fan rjochtsbeskerming Sander Dekker binne de bewekkers wilens better oplaat foar it omgean mei de groep swiere kriminelen.