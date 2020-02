Lêzing âld-Boalserter Ridsert Hoekstra oer arsjitekt Pierre Cuypers

Tongersdei 27 febrewaris de jûns om 20.00 is yn de Blauhúster Pastory in lêzing oer it rûzige libben fan arsjitekt Pierre Cuypers, troch âld-Boalserter drs. Ridsert Hoekstra.

Hoekstra is âld-direkteur fan it Stedsmuseum Cuypershuis Roermond en nimt syn harkers mei nei it rûzige libben fan de 19e-iuwske arsjitekt Pierre Cuypers. Hoe’t Cuypers telâne kaam yn Blauhús om dêr de Sint Fitustsjerke te bouwen. En hoe’t er him ynspirearje liet troch Joseph Alberdink Thijm, de ferneamde Amsterdamske roomske dichter en skriuwer. Hoe’t er beynfloede waard troch de ûntwikkelingen yn de boukeunst yn Ingelân. En hoe’t er deryn slagge om dy grutte nasjonale en ynternasjonale ynfloeden yn de tsjerken fan Fryslân stal te jaan.

Tongersdei 27 febrewaris, 20.00 oere

Roomske Pastory, Fitusdyk 29 te Blauhús