Lexicon Frisicum online beskikber

Woansdei waard op it provinsjehûs de Fryske oersetting fan it Lexicon Frisicum (1872) presintearre. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok naam de oersetting symboalysk yn ûntfangst fan leksikograaf dr. Anne Dykstra. It Fryske wurdboek is no foar elkenien online beskikber fia dizze link.

It Lexicon Frisicum fan Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) is de grûn fan it moderne Frysk. It wurdboek ferskynde yn 1872 yn it Latyn. Troch de Latynske taal is it bestean fan it wurdboek frijwol 150 jier ûnsichtber bleaun. Dr. Anne Dykstra: “Dat is spitich, want it Lexicon Frisicum is in nijsgjirrich fenomeen yn de ynternasjonale 19de-iuwske, sterk troch de Romantyk beynfloede, leksikografy. Halbertsma syn wurdboek jout yn dy tradysje in weareld oan taalkundige, histoaryske en kulturele ynformaasje oer it Frysk en Fryslân”.

Sûnt 2018 is der wurke oan it tagonklik meitsjen fan it Lexicon Frisicum. De provinsje joech in subsydzje fan € 10.000 foar dit projekt. Mei-inoar is mear as 60% fan it Lexicon Frisicum oerset yn it Frysk. In grut diel derfan is ek oerset yn it Ingelsk en it Nederlânsk.

Libbenswurk

Mei de oersettingen kinne taalkundigen, histoarisy en folkskundigen it libbenswurk fan Halbertsma bestudearje. Dr. Anne Dykstra: “Ek minsken dy’t gewoan aardichheid hawwe oan it Frysk en oan Fryslân, kinne no harren hert ophelje oan Halbertsma syn wurdferklearringen en oan alles dat Halbertsma dêr op ta jout”.