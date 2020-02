Krookjefakânsje: bern fergees nei 42 Fryske musea

Yn ’e krookjefakânsje dogge 42 Fryske musea mei oan aktiviteitewike ‘Help pake & beppe de fakânsje troch’. Fan 18 oant en mei 21 febrewaris organisearje sy aktiviteiten foar jong en ‘minder jong’. Bern oant en mei tolve jier meie fergees nei binnen ‘op fertoan’ fan harren pake, beppe of in oare begelieder. Tema dit jier is wetter.

It tema slút oan by it provinsjale temajier ‘Libje it wetter’. Dielnimmende ynstellingen jouwe sels ynfolling oan it tema, faak yn ’e foarm fan in aktiviteit. De aksjewike duorret fan tiisdei oant en mei freed, al wreidet in oantal musea de aksje út nei it wykein.

Populêrder as ea

It is de 19e edysje fan ‘de pake en beppewike’. It evenemint is populêrder as ea, fertelt Lisette Zwerver fan Museumfederaasje Fryslân, de stifting dy’t de wike koördinearret. “Ferline jier wiene der 22.000 besikers, in rekôr. Wy hoopje dit jier wer om dat tal út te kommen. It oantal dielnimmende ynstellingen is yn alle gefallen wer prachtich.”

Utkomst foar pake en beppe

‘Help pake & beppe de fakânsje troch’ is ûntstien út it idee om grutâlden en bernsbern in útstapke te bieden yn de foarjiersfakânsje. Zwerver: “In protte bern binne yn ’e fakânsje ien of mear dagen by pake en beppe, want heit en mem moatte gewoan wurkje. Efkes de doar út is dan wol lekker. Leafst nei ea dat leuk is foar jong én âld, mar ek learsum en betelber. En krekt dat hat dizze wike te bieden.”

In oersjoch fan alle ynstellingen en aktiviteiten stiet op www.museum.frl/pakebeppe.