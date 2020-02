Kick Out Zwarte Piet moat yn Grou plysjerûte frijhâlde

Aksjegroep Kick Out Zwarte Piet is net tefreden mei it plak dat se fan de gemeente Ljouwert tawiisd krige hawwe om te demonstrearjen. Sneon wolle de aksjefierders by de yntocht fan Sint Piter fernimme litte dat hja neat ophawwe mei dy syn swarte feint. Dat wolle hja op ‘e kaai dwaan dêr’t Sint Piter oankomt. Fia de rjochter woene hja sa’n plak ôftwinge, mar dy oardiele freed yn in koart pleit dat se it dwaan moatte mei it tawiisde stee yn in stik greide.

Ferline jier stiene de aksjefierders yn deselde greide. Neffens boargemaster Buma fan Ljouwert wie dat in goed plak. Rob Kelder fan Kick Out Zwarte Piet is it dêr net mei iens. Yn it Hollânsk sei er tsjin Omrop Fryslân “Wij vinden dat wij vorig jaar niét goed zichtbaar en hoorbaar waren. Wij waaiden zowat het weiland weer uit.”

De aksjefierders wolle op plakken stean dy’t fan de gemeente frij bliuwe moatte foar de feiligens, om’t plysje, brânwacht en sikeweinen dertroch kinne moatte. De rjochter joech de gemeente dêryn gelyk.