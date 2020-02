Keunstreis nei Krommenie en Amersfoart

De kommende keunstreis fan Museum Belvédère fiert earst nei it atelier fan de wrâldferneamde byldhouwer Folkert de Jong (1972), dy’t dêr fertelle sil oer syn wurk en syn hjoeddeiske opdracht. De middeis stiet in besite oan Keunsthal KAdE op it programma.

De Jong makket libbensgrutte bylden fan styrofoam en purskom, materialen dy’t normaal sprutsen as isolaasje brûkt wurde. Yn syn kleurrike skulptueren skûlet in ferûntrêstende, sinistere tematyk; wat er út de skiednis útbyldet is faak fan dramatyske aard.

Nei it middeismiel wurdt Keunsthal KAdE yn Amersfoart besite. Dêr is de grut opsette útstalling Tell me your story te sjen, oer hûndert jier Afro-Amerikaanske keunst basearre op ferhalen. Yn it museum krije dielnimmers in ferdjipjende rûnlieding oanbean.

Yn ferbân mei in fernissaazje yn Museum Belvédère is ûntfangst en start fan de reis diskear by restaurant Hof van de Koning, Prinsewei 1 op It Hearrenfean (oan de A32). Dêr kinne de dielnimmers fergees parkearje en, as se dat wolle, nei ôfrin fan de keunstreis dinearje. De kosten binne foar eigen rekken en reservearjen wurdt oanbefelle.

Kosten fan de keunstreis

Kosten binne € 69, alles ynbegrepen, as jo yn it besit binne fan in Museumkaart.

Kosten binne € 81,50, alles ynbegrepen, as jo NET yn it besit binne fan in Museumkaart.

Programma

08.30 oere Untfangst mei kofje of tee yn Hof van de Koning

09.00 oere Ofreizgje nei Krommenie*

11.00 oere Oankomst studio Folkert de Jong, ûntfangst mei kofje/tee en koeke

12.30 oere Fuortsetting reis nei Amersfoart en middeisiten

14.30 oere Besite Keunsthal KAdE, mei rûnlieding

15.30 oere Weromreis nei It Hearrenfean

* Ekstra opstapmooglikheden by Van der Valk yn Emmeloard tusken 9.15 en 9.30 oere.

De tiden binne ûnder foarbehâld.

Takenning fan de beskikbere plakken bart op folchoarder fan oanmelding. Fol = fol. Oanmelde kin fia dizze link. Skilje kin ek (0513 – 644990) of in mail stjoere nei info@museumbelvedere.nl ûnder fermelding fan namme, adres, postkoade, wenplak en telefoannûmer. Wa’t twa persoanen oanmeldt fia de webside, moat ek twa oanmeldformulieren ynfolje.