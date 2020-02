Kening & Kening: it Fryske berneboek oer in homohoulik dat Amearika op ‘e kop sette

Protesten, in rjochtssaak, in wetsfoarstel. Allegear tsjin ien berneboek út Fryslân: ‘Kening en Kening’. Tweintich jier lyn betochten Linda de Haan fan Burgum en Stern Nijland fan Ljouwert it boek. It ferhaal is oerset yn tolve talen en soarge benammen yn Amearika foar in soad opskuor. Freed, op Valentijnsdei, wurdt it boek foar de twadde kear yn it Frysk útjûn.

Nea hiene Linda de Haan en Stern Nijland tocht dat harren ferhaal sa’n diskusje teweechbringe soe. “Mei sa’n ynstek ha wy it hielendal ek net skreaun”, seit frou De Haan. De skriuwster koe yllustrator Stern Nijland fan de keunstakademy en tegearre kamen se op it idee om in mearke te betinken. “En dat is it foar my ek noch hieltyd, in mearke. Net in boek mei in tema.”

It ferhaal

It boek Kening & Kening giet oer in prins dy’t ûnder druk fan syn mem in geskikte prinses siket om mei te trouwen. De prins fynt de prinsessen dy’t delkomme mar neat en wurdt dan fereale op de broer fan Prinses Madelief: Prins Heerlijk. De twa prinzen trouwe en libje noch lang en lokkich. Nei útjefte yn 2000 waard it boek fuortendaalks in sukses. It ferhaal waard yn tolve talen oerset. Mar doe’t it boek yn 2002 yn Amearika op de merk kaam, wie der ek in soad krityk.

Foar safier bekend begûn it yn 2004 by in biblioteek fan in legere skoalle yn de Amerikaanske steat North-Carolina. De âlders fan learlingen fûnen harren bern net âld genôch om it ferhaal te begripen, foaral om’t se tsjin homoseksualiteit binne. Nei de klacht waard it boek allinnich noch mei tastimming fan de âlden oan bern útliend. Bernemishanneling, propaganda, yndoktrinaasje en pornografy Dêrnei waard de diskusje allinnich mar slimmer. Termen as bernemishanneling, propaganda, yndoktrinaasje en pornografy komme foarby. “Dy reaksjes diene my neat”, seit De Haan. “Ik moast der eins wol wat om laitsje. Ik koe my der totaal net yn fine.” De gefolgen fan de krityk uteren har op ferskate wizen. Yn 2005 tsjinne in politikus in wetsfoarstel yn dêr’t yn stie dat âlden yn it foar de boeken dy’t in skoalle keapet, besjen kinne moatte. In jier letter klagen minsken yn Lexington yn de steat Massachusetts de skoalle fan harren bern oan. De skoalle troch it boek foar te lêzen seksuele foarljochting jaan, dêr’t de âlden gjin tastimming foar jûn hiene. Beide saken binne op neat útrûn, mar de gefolgen diene wol wat mei frou De Haan: “Ik wol fansels net dat ien ûntslein wurdt omdat dy persoan ús boek foarlêst of dat in bern ús boek net mear lêze mei. Dat fyn ik hiel skrinend.”