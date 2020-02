Keamer ferbiedt Harry van der Molen om Fryske fragen te stellen

Juster berjochte It Nijs oer de Frysktalige fragen fan CDA-Twadde Keamerlid Harry van der Molen oan Ingrid van Engelshoven. Hy woe de ministerske ûnderstean oer it Ryksbelied foar it Frysk, dat net al te folle fertuten docht. Hy stelde de fragen yn it Frysk, wat him sjoen it ûnderwerp wol passend talike. De Keamer akseptearre de fragen lykwols net yn dy taal, skriuwt Van der Molen op Twitter. Hy hat se dêrom yn it Hollânsk oerset.

Sjoch it ûndersteande Twitterberjocht: