Ingelsktalich boek oer de minderheids(taal)kultueren fan Baly en Fryslân

In earder Ingelsktalich artikel fan himsels hat Rients Faber ferwurke ta in kreas boekje mei in soad sfearfolle yllustraasjes yn kleur fan Baly en Fryslân: Bali and Fryslân, aspects of their vernaculars.

Gearfetting Bali and Fryslân

Yn Baly en yn Fryslân kin de typyske, âlde, regionale kulturele situaasje definiearre wurde as in minderheidskultuer yn relaasje ta de nasjonale steat dêr’t se diel fan útmeitsje. Yn beide regio’s fynt de typyske kulturele manifestaasje syn oarsprong yn in unike, yndirekte ûntwikkeling.

Der binne lykwols inkelde opmerklike ferskillen waar te nimmen yn de wize dêr’t primêre identiteit op smeid en stifte waard yn Baly en yn Fryslân. In bysûnder ferskil is te finen yn de rollen fan religy en taal: op Baly foarmje religy en tradysje de primêre kulturele identiteit, wylst yn Fryslân taal en skiednis de wichtichste identiteitsmarkearders binne.

It boekje, dat 88 siden telt, is troch Brave New Books útjûn as paperback; ISBN 9789402146059; priis € 24,99.