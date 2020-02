Ierappel (gedicht)

Ierappel

Op ’e klaai, op riggen, groeie de knollen,

simmers, boppe de grûn fjilden fol, stiet

it lof mei blommen, pears of wyt,

oant se grut genôch binne om te dollen.

Eartiids mei de hannen sykje, op knibbels yn ’t slyk,

dan thús, siede of bakke, wat je mar wolle

of yn ’t fabryk, makke ta patat of foer, nea te folle,

yn in minskemûle of bistebek rekket it wol kwyt.

Se binne fêst of blommich en kinst se op ferskate manieren ite,

stamppot mei in gehakbal, kroket mei in heal hintsje

of tinne sâlte skyfkes flaubite.

Irene, Marijke, Borger of Bintsje,

hoe’t se ek mar hite,

de ierappel fertsjinnet in lintsje!

Marieke Langhout