Hichtepunten út de Fryske literatuer yn boekfoarm

Utjouwerij Het Nieuwe Kanaal hat it inisjatyf naam foar in bysûnder boekprojekt: De bêste Fryske ferhalen fan de 20e en 21e iuw.

Foar dy útjefte, dy’t útsein yn it Frysk ek yn it Nederlânsk ferskynt, wurde de ferhalen keazen troch in tiim fan literatuerkenners, foarme troch Jetske Bilker, Eric Hoekstra, Goffe Jensma, Jelle van der Meulen en Abe de Vries.

Sy litte har ek graach troch oaren ynspirearje. Op de Facebookside fan De bêste Fryske ferhalen kin elkenien oanjaan hokker literêre hichtepunten fan Frysktalige auteurs yn elts gefal yn it boek opnaam wurde moatte soene.