Goed en min nijs oer it Fryske taalbelied yn Dútslân

Der is goed en min nijs oer it Frysk yn Noard-Fryslân. Yn dy streek yn it uterste noarden fan Dútslân wenje sûnt de njoggende iuw nei Kristus Friezen en in part fan harren praat noch hieltiten Frysk.

Nils Langer is heechlearaar Frysk oan de universiteit yn Flensburch. Yn ‘e kompe mei syn kollega Lena Terhart en de Nederlânske ûndersykster Femmy Admiraal hat er sa’n hûndert Noardfriezen befrege oer harren taal.

Min nijs is dat it gebrûk fan it Noard-Frysk yn de praktyk ôfnommen is. De lanlike en regionale oerheden besykje al tsientallen jierren om it gebrûk fan it Frysk yn Noard-Fryslân oan te fiterjen, ûnder oaren troch te wizen op de foardielen fan meartaligens en troch de ferbining tusken de Noard-Fryske identiteit en it behearskjen fan de Fryske taal te beklamjen. Dat hat lykwols gjin fertuten dien. It Noard-Frysk wurdt net faker brûkt as fyftich jier lyn, it wurdt net yn nije situaasjes (lykas yn de polityk of by de plysje) brûkt en it tal memmetaalpraters is ôfnommen.

Neffens ûndersykster frou Terhart woene hja en har kollega’s graach witte oft twatalige plaknammebuorden, Fryske les op skoalle en in gruttere sichtberens fan it Noard-Frysk yn de iepenbiere romte no ek ynfloed hiene op it gebrûk fan de taal. Dat blykt net it gefal te wêzen.

Perfester Lange seit dat der lykwols ek goed nijs is: it byld fan it Noard-Frysk wie yn it ferline gauris tige negatyf en dat is no net mear sa. Hy seit: “De Fryske taal en kultuer wurde sjoen as ûnderdiel fan de eigen identiteit en in twatalige opfieding wurdt net langer beskôge as as neidiel. Foar in grut part fan ‘e ynformanten wie it in foardiel foar bern. Dat is sûnder mis it resultaat fan taalbelied en fan in algemiene tendins om regionaal kultuergoed wer te wurdearjen.”

Op it stuit binne der yn Noard-Fryslân sechtjin basisskoallen en trije skoallen foar fuortset ûnderwiis dy’t les jouwe yn de Noard-Fryske taal. Op ien skoalle wurdt it Noard-Frysk ek as fiertaal by oare fakken brûkt. Neffens de ûndersikers is dat fierste min om bern dy’t thús gjin Frysk prate mei de taal fertroud te meitsjen.