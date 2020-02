Fryske lânskippen yn eksposysje yn Snits

Oant en mei 7 maart 2020 is in nije eksposysje te besjen by Bax Kunst yn Snits. De earste eksposysje fan 2020 is in groepsútstalling. It Fryske lân komt yn ferskate ferrassende techniken ûnder de oandacht. In samling fan oan de Galery ferbûne artysten docht dêr oan mei.

De ynstek om Fryske keunstners yn it sintsje te setten past yn it gedachtegoed fan Galery Bax Kunst fan de lêste jierren. It sukses fan Kulturele Haadstêd 2018 kriget dêrmei in passend ferfolch. De ekposanten binne Peter Bonnema, Jaap van Dijk, Hendrik Elings, Reinder Homan, Igor Kusmirak, Tjeerd Landman, Imke Meester, Tryntsje Snelter-Folmer, Martin Sijbesma en Annemarie IJssels. Keunstner Bart Bosma fan Snits toant syn oaljeferveskilderingen op molkepakken.

De selektearre keunstners makken it moaiste en bysûnderste fan Fryslân. It Fryske lân wurdt toand troch de eagen fan de keunstners. It Waad, de loften, de flaktes, de marren en de mearsidigens fan ús omjouwing komme foar it ljocht.