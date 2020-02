Frysk Museum toant yn Other.Worldly in ûnderwetterwrâld

Fan 15 febrewaris ôf ferbyldzje keunsterns út binnen- en bûtenlân in wrâld ûnder wetter yn it Frysk Museum. Al iuwen wurdt de minske ta de see oanlutsen en ropt dy in unyk gefoel fan tiidleazens en ferbûnens op. Mar hoewol’t de see in mylde en kleurrike muze wêze kin, besit de ûnderwetterwrâld en in kâlde ûnderstream. De djipte herberget ferdronken flechtlinen en fersmoarging, mar ek skjintme en mysterieuze wêzens.

Yn Other.Worldly besykje goed tweintich keunstners de ûnderwetterwrâld te trochgrûnjen. Startpunt fan de útstalling is it wurk ‘Osedax’ fan keunstnersspan Edgar Cleijne (Nederlân, 1963) en Ellen Gallagher (Feriene Steaten, 1965). Yn dit kaaistik, dat foar it earst yn Nederlân te sjen is, meitsje besikers in hypnotisearjende reis by in boareilân, betsjoenjende seebisten en dinende planten del.

De útstalling Other.Worldly is fan 15 febrewaris 2020 o/m 3 jannewaris 2021 te sjen yn it Frysk Museum yn Ljouwert.