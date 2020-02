Fan 30 jannewaris oant en mei 1 febrewaris is yn Ljouwert de ljochtsjoo fan Compagnie Carabosse te sjen. De freeds wie it krekt as de tongersdeis gesellich drok yn de binnenstêd. En nettsjinsteande it waar dat ôffoel – mei alwer hurde wyn en rein – liet it publyk him fan syn bêste kant sjen.