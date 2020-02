Folkband CCC Inc. yn Neushoorn

CCC Inc. nimt de besikers fan Neushoorn op 22 febrewaris mei nei It Amerikaanske plattelân fan eartiids. De folkmuzyk set oan ta dûnsjen en swingen.

Harkje nei CCC Inc. en je wane je op it plattelân fan de súdlik Feriene Steaten. Dochs komt de seiskoppige band gewoan út Nederlân. CCC Inc. waard yn 1967 yn Amsterdam oprjochte ûnder de namme Capital Canal City Folk & Blues Incorporated. Trije jier letter wurdt de band bekend troch op te treden op it haadpoadium fan it legendaryske popfestival fan Kralingen. CCC Inc. is dêrnei bûtengewoan suksesfol yn it klupsirkwy en wurdt hûsorkest fan Paradiso, de Melkweg en de Kosmos.

Oant hjoeddedei meitsje Joost Belinfante, Ernst Jansz, Jaap Beusekom en Huib Schreurs diel út fan de besetting. Lokale wurdkeunstner Jakobus Seunninga feroarget it foarprogramma mei syn gitaarklanken en ferskes oer de leafde.

Datum: sneon 22 febrewaris, 20.00 oere

Lokaasje: Neushoorn Ljouwert

Yntree: € 19,- regulier, € 14,75 CJP