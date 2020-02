De Ljouwerter Krante skriuwt dat Ernst Bruinsma syn funksje as haadredakteur fan algemien kultureel tydskrift De Moanne delleit. Bruinsma wol him folslein konsintrearje op syn nije baan as saaklik lieder fan City of Literature Ljouwert. Meikoarten wurdt der in opfolger foar Bruinsma by De Moanne socht.

Boarne: Ensafh