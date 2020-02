Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (104)

De frjemdling ûnderweis nei Emmaüs

Efkes bûten Jeruzalem leit it doarp Emmaüs. Kleopas en in oare learling binne ûnderweis dêrhinne at se mei in frjemdling begjinne te praten oer wat der yn Jeruzalem bard is. De learlingen fertelle dat Jezus opstien is neffens de froulju, mar sels leauwe se dat net. Dan seit de frjemdling:

“It is net ferstannich en it jout gjin blyk fan fertrouwen om net te leauwen wat de profeten sprutsen hawwe. Kristus moast ommers dit lijen meimeitsje om syn boadskip it libben te jaan?”

En Hy leit har út hokke oanhellingen út ’e Bibel op Him betrekking hawwe, yn it bysûnder út ’e Psalmen en Jesaja, en Deuteronomium en Levitikus, en Genesis en Exodus, en Daniël en Jona, en Sacharja en Hoseä. Se krije wer moed en drage it hert wer heech. By it jûnsmiel brekt Hy it brea en sprekt de seine út, en dan kenne se Him werom. De Goede libbet yn har.

