Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (103)

De túnman

Se fertelle oan Petrus en de oaren wat der bard is, mar dy leauwe har net. Petrus en Johannes drave yn sân hasten nei it grêf ta. Dêr sjogge se de linnen wynsels lizzen. Se rinne it grêf yn en fine de switdoek dy’t om syn holle siet, moai oprôle. De twa freonen geane dan wer nei hûs ta, fernuvere oer wat der bard is.

Maria stiet in eintsje by it grêf wei te gûlen. Immen freget har:

“Wêrom gûlsto?”

Se seit:

“Omdat se myn Hear weinommen hawwe, en ik wit net wêr’t se Him hinnebrocht hawwe. Ik wol syn lea balsemje. Witte jo miskien wêr’t syn lea is?”

Maria tinkt dat se mei de túnman praat. Jezus seit tsjin har:

“Maria!”

Se sjocht Him oan en seit:

“Master!”

Jezus seit tsjin har:

“Ik kin hjir no net langer wêze, want Ik moat earst by myn Heit wêze, dy’t myn God is en dyn God. Ik sykje jim letter op.”

De Goede libbet yn Maria.

De foargeande ôfleveringen binne fan 3 febrewaris 2018 ôf hieltyd op sneon op It Nijs publisearre.

Mear ynformaasje oer Roman fan in hielmaster is te finen op https://www.elikser.nl/roman-fan-in-hielmaster-roman-van-een-geneesheer.htm.