Dwerse tinkers – mei Özcan Akyol

De NTR stjoert yn de Boekewike de fiifdielige searje Dwarse denkers út, presintearre troch skriuwer en kollumnist Özcan Akyol. Alle wurkdagen siket Eus in bekende Nederlânske skriuwer of kollumnist thús op foar in petear oer syn of har favorite rebellen.

Hokker literêre en kulturele dwerstinkers hawwe harren ynspirearre en hokker hillige húskes hawwe sy omskopt? De gast nimt Eus ek mei nei in plak dat foar him of har in protte betsjut.

Maarten ’t Hart, Herman Brusselmans, Roxane van Iperen, Leon de Winter en Youp van ’t Hek komme mei dwerse en provosearjende foarbylden út de literatuer en kultuer dy’t har eigen paad folge ha en dêrtroch in boarne fan ynspiraasje binne.

Dwarse denkers wurdt útstjoerd yn de Boekewike (7 o/m 15 maart). It tema fan de Boekewike is dit jier ‘rebellen en dwerstinkers’. Özcan Akyol skreau it Boekewike-essee, mei de titel Generaal zonder leger.

Ofleveringsfolchoarder

9 maart Maarten ’t Hart

10 maart Herman Brusselmans

11 maart Roxane van Iperen

12 maart Leon de Winter

13 maart Youp van ’t Hek