Deaden en ferwûne minsken by treinûngelok yn Noard-Italië

Yn it noarden fan Italië binne yn elts gefal twa minsken omkaam by in botsing tusken in hegesnelheidsline en in frachttrein. It giet om in masinist en in oare meiwurker fan in spoarweimaatskippij. It is net dúdlik yn hokker fan de twa treinen se sieten.

It ûngelok barde troch in ûntspoaring fan de hegesnelheidsline. Dy wie om 05.10 oere út Milaan wei fuortgien foar in rit nei ûnder oare Rome en Napels. Mei’t it in iere trein wie, wiene der net in protte passazjiers. In kertier nei’t de trein fuortgien wie, ûntspoarde de trein besuden de stêd Lodi troch ûnbekende oarsaak en rekke dy de frachttrein. De trein ried op dat stuit 180 kilometer yn ’e oere.

Utsein twa deaden binne der yn elts gefal 27 minsken ferwûne rekke. Twa fan harren binne der min oan ta.