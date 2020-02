Bern deltriuwe

Ut myn bernetiid wit ik noch hoe’t wy op skoalle ‘Nederlands’ learden.

Bern: “Dat is helendal niet waar”. Master: “Helemáál!”.

Bern: “Hij was de laaste!”. Master: “LaaTste!”.

Dêrom wurdt der no dan sein “hielemaal” en “lêtste”.

Mar sa krige dêrby net allinne de Fryske taal in triuw, mar ek it bern! Der waard sa eins sein: “Do kinst it net!”.

Mar de master hie ek sizze kinnen: “Ja, yn it Frysk hast dat prima! Mar yn it Nederlânsk is it oars.”

Dan krige it bern net in triuw, mar it waard ek priizge. Better foar de taal, mar ek foar it selsgefoel fan it bern.

Hjoed-de-dei sil dat wol better wêze, mar dêrfoar moat de learkrêft dan wol ek kennis fan it Frysk hawwe. Op plakken dêr’t dat dan noch net sa is, meie de âlden dat dan neffens my gewoan easkje. Yn it belang fan har bern!

Pyt Kramer