Amazon-topman Bezos stekt 10 miljard yn klimaatbeskerming

Jeff Bezos, de oprjochter fan Amazon en de rykste man op ierde, hat oankundige tsien miljard dollar yn klimaatbeskerming te stekken. Syn fermogen wurdt rûze op sa’n 130 miljard dollar.

De tsien miljard giet nei it nije Bezos Earth Fund, in fûns dêr’t wittenskippers en aktivisten in berop op dwaan kinne as se it klimaat beskermje wolle. Fan takom simmer ôf wurde subsydzjes ferliend. “Ik wol mei oaren wurkje oan besteande en nije manieren om tsjin klimaatferoaring te fjochtsjen”, skriuwt de multymiljonêr. “Wy kinne de ierde rêde. Dat fereasket mienskiplike aksje fan grutte en lytse bedriuwen, lannen, wrâldwide organisaasjes en yndividuen.”

Bezos’ ynternetbedriuw Amazon stjit in protte CO2 út troch de frachtweinen, buskes, fleantugen en skippen dy’t nedich binne om pakketsjes te besoargjen. Ferline jier kundige it bedriuw oan dat it yn 2030 inkeld duorsume enerzjy brûke wol. Yn 2040 wol Amazon CO2-neutraal wêze.