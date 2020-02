Ad Visser hâldt ynlieding by ‘Lazarus’ yn MartiniPlaza

Fan 13 o/m 31 maaie stiet Bowies lêste masterwurk Lazarus yn MartiniPlaza yn Grins. Nei in rige foarstellings yn Amsterdam sil Lazarus op toernee nei Heerlen, Rotterdam en einigje yn Grins.

Lazarus grut sukses

De foarstelling, ûnder rezjy fan Ivo van Hove, ûntfong nei de premjêre tige goede resinsjes. Op 22 jannewaris wûn de foarstelling fjouwer Musical Awards, ûnder mear de priis foar ‘bêste grutte musical’. Op 31 maaie is Lazarus foar it lêst yn MartiniPlaza te sjen.

Bowie Talks

Op 15, 22 en 31 maaie komt ‘Mr. Toppop’ Ad Visser nei Grins om in spesjale ynlieding by de foarstelling te jaan. Visser hie jierrenlang persoanlik kontakt mei Bowie en jout ynsjoch yn Bowies tinken en wurkjen. Dy ynliedings binne in moaie tarieding op de foarstelling sels.

Alle grutte hits fan David Bowie komme foarby

Yn de film The man who fell to earth út 1976 spile David Bowie de rol fan Thomas Newton. Lazarus begjint wêr’t de film einige: yn it appartemint fan Thomas Newton. ‘Heroes’, ‘Changes’, ‘Life on Mars’, ‘Absolute beginners’ en in protte oare Bowie-hits binne de reade tried yn Lazarus. De tiidleaze nûmers wurde yn it Ingelsk songen troch de ploech mei ûnder oare Dragan Bakema, Noortje Herlaar en Pieter Embrechts.