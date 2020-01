Wetterkolleezjes foar lytse wittenskipperkes

Foar supernijsgjirrige bern fan 8 o/m 12 jier is der wer in nije Museumjeugduniversiteit. Frysk Museum en Tresoar wurkje yn ’e maityd fan 2020 wer gear en organisearje spesjaal foar bern leuke kolleezjes dêr’t se ûngemurken in soad fan leare. Echte wittenskippers, ûnder wa de ferneamde waarman Gerrit Hiemstra, fertelle bern op in boartlike manier oer ferskate ûnderwerpen dy’t te krijen hawwe mei de striid tsjin it wetter.

Yn fjouwer kolleezjes leare bern oer maritime argéology, de stiigjende seespegel, de seefarende Wytsingen en de striid op see yn ’e Twadde Wrâldkriich. De kolleezjes wurde jûn op in oantal sneinen yn maart en april om 11.30 oere, ôfwikseljend yn it Frysk Museum en Tresoar. De kosten foar de hiele rige binne €20,-. Oanmelde kin fia de webside fan it Frysk Museum.

De striid mei it wetter

troch Gerrit Hiemstra

Gerrit Hiemstra is ien fan de bekendste meteorologen fan Nederlân. Do kenst him fan it waarberjocht by it NOS-sjoernaal. Hy fertelt dy oer de striid dy’t wy no leverje tsjin it wetter. Wêrom stiicht de seespegel? Sil it hieltyd faker reine? En wat betsjut dat foar ús en ús diken en de rest fan de wrâld? En de wichtichste fraach: wat is it waarberjocht fan moarn?

1 maart yn it Frysk Museum

Hoe seach Fryslân derút yn de tiid fan de Wytsingen?

troch Mans Schepers

Lânskipshistoarikus Mans Schepers nimt dy tûzen jier mei werom yn de tiid. Nei de tiid fan de Wytsingen! Mans sil dúdlik meitsje dat ‘striid tsjin it wetter’ hielendal gjin rjocht docht oan de tûke manier wêrop’t de Friezen mei harren lânskip omgongen. Hy lit yn syn kolleezje in echte rekonstruksje sjen wêrtrochsto better as ea sjen kinst hokker útsjoch de Wytsingen eartiids hienen as se Fryslân yn fearen.

8 maart yn it Frysk Museum

Wat barde der mei it skip de Rooswijk?

troch Martijn Manders

It is 9 jannewaris 1740 en it stoarmet. In skip fergiet mei man en mûs foar de kust fan Ingelân. It is it VOC-skip de Rooswijk, mar trije jier âld, op wei fan Tessel nei Batavia mei in weardefolle lading: tritig kisten stêfsulver en sulveren munten. Maritym ûnderwetterargéolooch Martijn Manders doek yn 2017 moannen lang foar de kust fan Ingelân, op syk nei resten fan it VOC-skip. Wat is hy oan ’e weet kommen oer dit ferneamde skip út 1740 en ús skiednis? Hy fertelt dy by dit kolleezje oer syn dûkerij en syn bysûndere wurk.

29 maart yn Tresoar

Hoe holp wetter en wiskunde yn ’e striid tsjin de besetter?

troch Leon Homburg

It is simmer 1943. Der farre in soad skippen fan Amerika nei Ingelân fol mei soldaten, wapens, munysje en brânstof. It is gefaarlik, de fijân wol safolle mooglik skippen sinke litte. Hoe wisten de alliearren úteinlik dochs te winnen? En hokker rol spile de see dêrby? Leon Homburg is konservator fan it Marinemuseum en hy fertelt hoe’t wiskunde (en in hiel soad gelok) derfoar soarge dat de Dútsers ferlearen.

5 april yn Tresoar