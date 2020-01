Waarpraatsje: Yn it wykein net min

DE JOUWER – Wy ha yn jannewaris oant no ta in soad skiere dagen hân, mar sneon sjogge wy de sinne wer efkes.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 2 en 6 graden.

Sneon skynt de sinne geregeld mar der is ek nochal wat hege bewolking. De matige wyn komt út it súdwesten. By de kust lâns stiet in krêftige wyn. It wurdt 7 graden.

Snein is der net folle sinne en soe der in bytsje rein falle kinne. By in matige oant frij krêftige súdwestewyn wurdt it mei in graad as 9 wol wer wat mylder.

Takomme wike bliuwt it ritich en is it oanhâldend myld, bytiden tige myld.

Jan Brinksma