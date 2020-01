Waarpraatsje: Tongersdei ek tige myld

DE JOUWER – It wie woansdei hiel wol kreas waar en foar it grutste part drûch. Mei goed 10 graden wie it fjirstente myld foar de tiid fan it jier. Tongersdei falt der mear reinwetter en is it wer tige myld.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 6 graden.

Tongersdei is de loft op ‘e nij berûn en kin it sa út en troch (sto)reine. De súdwestewyn wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich, miskien wol hurd. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Fan freed ôf wurdt it wer wat frisser. De sinne sjogge wy foarearst net folle.

Jan Brinksma