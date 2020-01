Waarpraatsje: Tiisdei in soad wyn

DE JOUWER – Sûnt de nacht fan snein op moandei is it hiel oar waar as ferline wike. Net better mar wol mei mear ôfwikseling. Tiisdei wurdt in tige ritige dei.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. De sude- letter súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tiisdei is de loft berûn en falle der buien, miskien wol mei heil en tonger. De wyn giet nei it westen oant súdwesten en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Boppe it fêstelân likegoed as by de kust lâns en boppe de Iselmar is der kâns op (swiere) wynstjitten. Yn ‘e rin fan ‘e middei jout de wyn him wat del. Mei 5 graden en in soad wyn is it ûnlijich.

Woansdei sjocht der hiel aardich út. It bliuwt, sa goed as drûch, mar it waait noch wol flink.

Jan Brinksma