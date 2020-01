Waarpraatsje: Tige rêstich

DE JOUWER – It wie tiisdei foar it grutste part in skiere dei. It bliuwt foarearst rêstich.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en kin it dizenich wêze. Op guon plakken soe in bytsje storein falle kinne. By in matige westewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Woansdei is de loft berûn en falt der sa út en troch wat storein. Letter op ’e dei binne der ek opklearringen. De wyn komt út it súdwesten en is swak. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it noarden. It wurdt 7 graden.

Tongersdei wurdt in skiere en skrouske dei.

Jan Brinksma