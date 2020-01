Waarpraatsje: Tige myld

DE JOUWER – It wie tiisdei in hiel kreaze dei. Woansdei sjocht der minder út, mar it is wol myld.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en kin it sa út en troch (sto)reine. Der is ek kâns op damp. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei in graad as 9 is it in tige mylde nacht.

Woansdei is de loft berûn en kin it op ‘e nij sa út en troch (sto)reine. It is boppedat dizenich. By in matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Tongersdei bliuwt it ek net drûch en is it wer myld.

Jan Brinksma