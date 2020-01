Waarpraatsje: Skier wykein

DE JOUWER – It wie freed op ‘e nij in skiere en ek noch kâlde dei. It wykein sjocht der ek skier út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn en op guon plakken soe wat storein falle kinne. By in swakke sude- oant súdwestewyn leit de temperatuer om de 3 graden hinne.

Sneon is de loft op ‘e nij berûn en is der wer kâns op wat storein. De sudewyn is swak oant matich en it wurdt in graad as 5.

Snein feroaret der hast neat oan it monotoane waar. De loft is berûn, der kin in drip reinwetter falle en by in matige sudewyn wurdt it mei 7 graden in bytsje mylder.

Takomme wike krije wy hiel oar waar. De biezem giet troch de atmosfear. It wurdt boppedat ritich.

Jan Brinksma