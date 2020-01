Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – It wie in bysûndere jierwiksel mei seldsum tichte damp en grutte gefolgen foar it ferkear yn Fryslân. Op Nijjiersdei bleau it skier.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is der earst kâns op damp. Letter yn ‘e nacht wurdt it minder dampich mar is de loft berûn en bliuwt it skier. De sudewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tongersdei wurdt op ‘e nij in skiere dei. De sudewyn hellet oan en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich, letter miskien wol krêftich of hurd. In wurdt in graad as 5.

Freed falt der wat rein en is it in stik mylder.

Warskôging foar it ferkear:

Yn ‘e jûn en nacht nei tongersdei ta is der kâns op min sicht troch damp. It kin boppedat op guon plakken wat glêd wurde.

Folle lok en seine yn it nije jier!

Jan Brinksma