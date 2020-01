Waarpraatsje: Ritich en rûzich

DE JOUWER – Nei in skiere en kâlde sneon wie it snein allegearre wat ljochter en mylder. Fan moandei ôf krije wy hiel oar waar.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en reint it in skoft. De wyn komt út it suden oant súdwesten en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit geandewei de nacht om de 7 graden hinne.

Moandei is de loft op ‘e nij berûn en kin it earst noch wat reine. Yn ‘e middei is der kâns op inkelde buien. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e middei jout de wyn him wat del. It wurdt 8 graden.

De hiele wike sjocht der ritich út. Wy sille de sinne hast net sjen en fan tongersdei ôf wurdt it (tige) myld.

Jan Brinksma