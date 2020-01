Waarpraatsje: Oanhâldend skier

DE JOUWER – It wie woansdei in skiere dei en de sinne ha wy net sjoen. De opklearringen sieten yn it easten fan Grinslân. Tongersdei wurdt ek in skiere dei.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn. Op guon plakken soe it (wat) dampich wurde kinne. In bytsje storein is ek net hielendal útsletten. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen en de temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tongersdei is de loft op ‘e nij berûn en kin it earst ek noch (wat) dampich wêze. De sinne sille wy, nei alle gedachten, net sjen. Op guon plakken soe sels wer wat storein falle kinne. De wyn komt út it súdwesten en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt in graad as 7.

Freed is it ek skier en wurdt it wat kâlder.

Jan Brinksma