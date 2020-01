Waarpraatsje: Net in soad sinne

DE JOUWER – It nije jier is oant no ta tige skier. Yn De Bilt bygelyks hat de sinne noch net te sjen west. It is boppedat oanhâldend myld en dat bliuwt it ek.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Moandei is de loft earst foar it grutste part berûn. Letter op ‘e dei soe de sinne noch efkes skine kinne, mar wis is dat perfoarst net. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Tiisdei feroaret der net folle.

Jan Brinksma