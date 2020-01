Waarpraatsje: Myld en skier

DE JOUWER – Dizze twadde jannewaris wie in waardei om gau te ferjitten. Mistreastich en kâld. Freed wurdt it in stik mylder.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kin it sa út en troch wat storeine. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. De temperatuer giet fan 4 graden nei in graad as 7 yn ’e rin fan ’e nacht.

Freed is de loft berûn en reint it sa út en troch. Letter is der ek noch kâns op (wat) sinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Yn ’e middei giet de wyn nei it noardwesten en hellet by de kust lâns wat oan. Mei in graad as 8 is it myld.

Yn it wykein bliuwt it oan de mylde kant en, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma