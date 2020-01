Waarpraatsje: Moandei myld en drûch

DE JOUWER – It wie in myld wykein, mar troch de wyn fielde it wol in stik kâlder oan. Snein hat it noch in hiel skoft reind. Moandei bliuwt it drûch.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf en op guon plakken soe it noch wat reine kinne. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 5 graden.

Moandei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en bliuwt it, sa goed as, drûch. De sudewyn is matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. Mei in graad as 9 is it op ‘e nij tige myld foar de tiid fan it jier.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it ritich en myld.

Jan Brinksma